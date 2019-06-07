Глава Amazon допустил появление пунктов выдачи на Луне
7 июня 2019 10:25
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Глава Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос рассказал, появятся ли когда-нибудь на Луне пункты выдачи Amazon.
На конференции Re:MARS в Лас-Вегасе он заявил, что в таком случае компания будет поставлять на Луну жидкие водород и кислород.
«Это будет очень маленький выбор, но зато очень важный», — таким образом Безос, иронизируя, ответил на вопрос ведущего мероприятия.
Также он указал, что причиной, по которой Blue Origin сосредоточена на исследованиях Луны, является «спасение Земли», передает CNBC.
11 мая Безос презентовал прототип космического аппарата для высадки на поверхность Луны, который получил название Blue Moon.
Работа над посадочным модулем велась три года. Аппарат способен поднять в космос от 3,6 до 6,5 т полезной нагрузки, а его прочная крыша способна выдержать луноход, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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