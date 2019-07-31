Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
31 июля 2019 10:50
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Француз Фрэнки Запата изобрёл летающую реактивную доску флайборд и попытался перелететь на ней пролив Ла-Манш.
Стартовал он с пляжа Сангат в департаменте Па-де-Кале, а финальной точкой должна была стать бухта Святой Маргариты около британского порта Дувр. Ширина Ла-Манша в отдельных точках достигает 250 км, Запата пытался преодолеть наиболее узкий участок в 35 км.
На середине пути спортсмен планировал приземлиться на судно для дозаправки, но не справился с управлением и упал в воду.
Фрэнки быстро вытащили из воды. Он не получил при падении никаких травм, пишет Лайф.
Видео можно посмотреть здесь.
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