Экс-президент Киргизии Атамбаев арестован до 26 августа
9 августа 2019 09:39
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Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев решением суда арестован до 26 августа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката экс-главы государства Сергея Слесарева.
По оценке адвоката, при задержании бывшего президента был нарушен ряд норм.
— Никаких документов о задержании ему предъявлено не было, вручили уведомление и сразу же избрали меру пресечения, — заявил юрист.
Напомним, 7 августа спецслужбы Киргизии предприняли попытку задержать экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, подозреваемого в коррупции и превышении полномочий. Но сторонники бывшего лидера страны дали отпор спецназовцам, в результате чего пострадало более 50 человек, один боец погиб. Самого Атамбаева задержали бойцы спецназа 8 августа. Он сам после переговоров согласился сдаться властям, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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