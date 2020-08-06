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Эйфелева башня погасла в память о жертвах взрыва в Бейруте

6 августа 2020 12:58
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Эйфелева башня погасла в память о жертвах взрыва в Бейруте
Ещё одна акция, посвящённая погибшим, прошла в Тегеране.

Освещение Эйфелевой башни было погашено в память о жертвах взрыва в столице Ливана Бейруте.

— Это дань памяти всем жертвам взрыва, — написала в "Твиттере" мэр французской столицы Анн Идальго.

Иллюминацию главной достопримечательности Парижа отключили ровно в полночь по местному времени (1:00 мск).

Также стало известно, что власти города направят Ливану экстренную помощь в размере 100 тысяч евро. Эти средства станут частью общей помощи со стороны Франции, пишет Лайф.

Акция, посвящённая жертвам катастрофы в Бейруте, прошла и в Тегеране. На одном из главных символов столицы Ирана — башне Азади — появились цвета флага Ливана и надписи на арабском и английском языках: "молимся за Бейрут", "Бейрут в наших сердцах" и "Ливан, будь сильным".

Фото © Twitter / La tour Eiffel / M. R. Javadi Yeganeh
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