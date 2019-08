Disney переснимет мультфильм «Бэмби»

101

Студия Disney снимет ремейк мультфильма «Бэмби». Анимационная картина будет переснята в стиле, подобном «Королю льву», сообщил во вторник, 13 августа, портал We Got This Covered .Как рассказал изданию информированный источник, авторы ремейка применят технологию гиперреалистичности в изображении животных. Официальной информации о планах создания ремейка пока нет, добавляет « Газета.ру ».Ранее в августе Disney объявила о намерении снять ремейки фильмов «Ночь в музее» и «Один дома». По словам гендиректора компании Боба Айгера, перезапуск также затронет фильмы «Оптом дешевле» и «Дневник слабака», пишут " Известия ".