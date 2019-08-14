Disney переснимет мультфильм «Бэмби»
14 августа 2019 12:53
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Студия Disney снимет ремейк мультфильма «Бэмби». Анимационная картина будет переснята в стиле, подобном «Королю льву», сообщил во вторник, 13 августа, портал We Got This Covered .
Как рассказал изданию информированный источник, авторы ремейка применят технологию гиперреалистичности в изображении животных. Официальной информации о планах создания ремейка пока нет, добавляет «Газета.ру».
Ранее в августе Disney объявила о намерении снять ремейки фильмов «Ночь в музее» и «Один дома». По словам гендиректора компании Боба Айгера, перезапуск также затронет фильмы «Оптом дешевле» и «Дневник слабака», пишут "Известия".
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