«Детское Евровидение — 2019» выиграла исполнительница из Польши

Международный песенный конкурс «Детское Евровидение — 2019», финал которого состоялся в воскресенье в польском городе Гливице, выиграла исполнительница из Польши Виктория Габор. Она получила 278 баллов за исполнение песни Superhero.Российский дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой занял 13-е место, исполнив песню A time for us. Они получили 72 балла, пишет ТАСС Всего в конкурсе приняли участие представители 19 стран. Все желающие могли проголосовать за понравившегося исполнителя на специальном сайте в интернете.Читайте такжеУкраина запретила выступавшим в России детям участие в отборочном туре «Евровидения»По итогам голосования второе место завоевал исполнитель из Казахстана Ержан Максим. Третье место досталось певице из Испании Мелани Гарсия. Четвертую позицию занял Мэтью Хинзен из Нидерландов.Польша впервые в истории «Детского Евровидения» выиграла этот конкурс два раза подряд. В прошлом году на финале в Минске победительницей стала польская певица Роксана Венгель. На конкурсе она успешно исполнила композицию Anyone I Want To Be.Международный конкурс «Детское Евровидение» проводится ежегодно с 2003 года. В нем принимают участие певцы в возрасте до 15 лет из стран, входящих в Европейский вещательный союз. На смотре в 2017 году 14-летняя Полина Богусевич с песней «Крылья» принесла России победу, набрав 188 баллов.Фото: РИА Новости