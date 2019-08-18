Число жертв взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 63
18 августа 2019 10:21
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Число погибших в результате взрыва, произошедшего в субботу на свадьбе в столице Афганистана Кабуле, возросло до 63, пострадавших — до 182. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные МВД Афганистана.
Ранее афганское агентство TOLOnews информировало о 40 погибших и 100 раненых. Как отмечало агентство, в момент взрыва в здании, где проходила свадьба, находились десятки людей, пишет ТАСС.
В сообщении Reuters также отмечается, что движение «Талибан» (запрещено в РФ) заявило о непричастности к теракту.
Фото: pixabay.com
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