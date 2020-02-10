Брэд Питт получил "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана
10 февраля 2020 09:29
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В Лос-Анджелесе состоялась 92-ая церемония вручения премии "Оскар". Вожделенную статуэтку получил Брэд Питт. Его отметили за лучшую мужскую роль второго плана.
В фильме Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде" Брэд Питт исполнил роль Клиффа Бута. Ранее он уже получал статуэтку как продюсер.
"Оскар" за лучшую женскую роль второго плана получила Лора Дерн. Она сыграла адвоката в картине "Брачная история".
"История игрушек 4" получила премию за лучший анимационный полнометражный фильм.
Картина "Паразиты" стала лучшей по сценарию, как инстранный фильм.
Также статуэтку взял режиссер фильма Пон Чжун Хо. Английский кинооператор Роджер Дикинс получил "Оскар" за свою работу над фильмом "1917", передает Радио Маяк.
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