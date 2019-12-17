Я нашел ошибку
Главные новости: 
На «последней миле» стадиона Самара Арена создают Территорию здорового образа жизни
На «последней миле» стадиона «Самара Арена» создают Территорию здорового образа жизни
В Тольятти в новогоднюю ночь пассажирский транспорт будет работать до 4 утра
В Тольятти в новогоднюю ночь пассажирский транспорт будет работать до 4 утра
Boeing временно прекратит выпуск самолётов 737 MAX
Boeing временно прекратит выпуск самолётов 737 MAX
В Совфеде подготовили поправки к закону о развитии виноделия
В Совфеде подготовили поправки к закону о развитии виноделия
В Самарской области ГАЗель врезалась в припаркованный Исузу
В Самарской области ГАЗель врезалась в припаркованный "Исузу"
В Казани потушили пожар на мебельной фабрике площадью более пяти тысяч кв. м
В Казани потушили пожар на мебельной фабрике площадью более пяти тысяч кв. м
Каждый восьмой работник Самарской области не посещает новогодние корпоративы
Каждый восьмой работник Самарской области не посещает новогодние корпоративы
В новом году резко подорожают старые тарифы МТС, Билайна и МегаФона
В новом году резко подорожают старые тарифы МТС, Билайна и МегаФона
сегодня  Вторник, 17 декабря, 14:07
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 17/12:
USD 62.77
0.22
EUR 69.94
0.08
Новости /  В мире  

Boeing временно прекратит выпуск самолётов 737 MAX

17 декабря 2019 13:43
48
Boeing временно прекратит выпуск самолётов 737 MAX
При этом каких-либо массовых увольнений из-за данной меры пока не планируется.

Американская корпорация Boeing временно прекратит производство лайнеров 737 MAX в январе 2020 года. Об этом говорится в заявлении компании.
Отмечается, что компания намерена сосредоточиться на поставке тех 400 самолётов, которые уже произведены. При этом каких-либо массовых увольнений из-за данной меры пока не планируется.

Напомним, 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, тогда погибло 157 человек. А 29 октября прошлого года в катастрофе воздушного судна аналогичной модели компании Lion в Индонезии погибло 189 человек. Причиной произошедшего называют проблемы с конструкцией самолёта. После этих трагедий большинство мировых стран приняли решение о введении запрета на использование лайнеров 737 MAX. Возобновление эксплуатации было запланировано не ранее 2020 года, а компания American Airlines отложила ввод Boeing 737 MAX в эксплуатацию до марта, пишет Лайф.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Видео
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
363
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
329
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
838
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
670
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
604
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
940
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
322
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
595
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
648
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
889
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2080
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2582
Весь список

Мероприятия
Бесплатные новогодние представления и детские елки пройдут в самарских торговых центрах
В Самаре наградили финалистов регионального конкурса «Детский сад года-2019»
Уже завтра стартует самое ожидаемое событие для предпринимателей Самарской области – форум «Мой бизнес 63»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные