Boeing временно прекратит выпуск самолётов 737 MAX
17 декабря 2019 13:43
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Американская корпорация Boeing временно прекратит производство лайнеров 737 MAX в январе 2020 года. Об этом говорится в заявлении компании.
Отмечается, что компания намерена сосредоточиться на поставке тех 400 самолётов, которые уже произведены. При этом каких-либо массовых увольнений из-за данной меры пока не планируется.
Напомним, 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, тогда погибло 157 человек. А 29 октября прошлого года в катастрофе воздушного судна аналогичной модели компании Lion в Индонезии погибло 189 человек. Причиной произошедшего называют проблемы с конструкцией самолёта. После этих трагедий большинство мировых стран приняли решение о введении запрета на использование лайнеров 737 MAX. Возобновление эксплуатации было запланировано не ранее 2020 года, а компания American Airlines отложила ввод Boeing 737 MAX в эксплуатацию до марта, пишет Лайф.
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