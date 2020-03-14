Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft
14 марта 2020 11:59
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Соучредитель Microsoft Билл Гейтс выходит из состава совета директоров, сообщается в заявлении компании на официальном сайте.
Предприниматель, до 2008 года занимавший должность генерального директора компании, решил сосредоточиться на своей работе с благотворительным Фондом Билла и Мелинды Гейтс.
Отмечается, что он останется на должности советника по технологиям нынешнего гендиректора Сатьи Наделлы, которую он занимает с 2014 года.
— Уход из совета директоров ни в коем случае не означает уход из компании. Microsoft всегда будет важной частью моей жизни, и я буду продолжать работать с Сатьей и техническим руководством, чтобы помочь сформировать видение и достичь амбициозных целей компании, — написал Гейтс.
Наделла добавил, что благодарен Гейтсу за его дружбу и с нетерпением ждёт продолжения сотрудничества с ним в реализации миссии по расширению возможностей каждого человека и каждой организации на планете.
Как дополняет CNBC, Гейтс также покидает совет директоров инвестиционного фонда Berkshire Hathaway.
Бизнесмен основал компанию Microsoft 26 ноября 1976 года. На сегодняшний день рыночная капитализация корпорации составляет более 700 миллиардов долларов, пишет Лайф.
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