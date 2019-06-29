Ангела Меркель рассказала о своем здоровье
29 июня 2019 12:05
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Канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что не имеет серьезных проблем со здоровьем, несмотря на недавние приступы дрожи во время официальных мероприятий. Об этом политик заявила журналистам в субботу, 29 июня, в Осаке.
«Уверена, что как это появилось, так само и пройдет. Ничего особенного рассказать не могу», — цитирует Меркель ТАСС.
Также она отметила, что чувствует себя хорошо.
18 июня Меркель стало плохо на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Канцлер выглядела бледно, а затем ее и вовсе затрясло. Тогда она объяснила свое состояние простым обезвоживанием, однако 27 июня ситуация повторилась. Меркель никак не могла унять крупную дрожь на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Позже врачи назвали возможные диагнозы канцлера. Речь, в частности, может идти об ишемическом треморе, диабете и проблемах с сосудами, пишут "Известия".
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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