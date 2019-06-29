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Новости /  В мире  

Ангела Меркель рассказала о своем здоровье

29 июня 2019 12:05
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Ангела Меркель рассказала о своем здоровье
Она отметила, что чувствует себя хорошо.

Канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что не имеет серьезных проблем со здоровьем, несмотря на недавние приступы дрожи во время официальных мероприятий. Об этом политик заявила журналистам в субботу, 29 июня, в Осаке.

«Уверена, что как это появилось, так само и пройдет. Ничего особенного рассказать не могу», — цитирует Меркель ТАСС.
Также она отметила, что чувствует себя хорошо.

18 июня Меркель стало плохо на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Канцлер выглядела бледно, а затем ее и вовсе затрясло. Тогда она объяснила свое состояние простым обезвоживанием, однако 27 июня ситуация повторилась. Меркель никак не могла унять крупную дрожь на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Позже врачи назвали возможные диагнозы канцлера. Речь, в частности, может идти об ишемическом треморе, диабете и проблемах с сосудами, пишут "Известия".

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

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