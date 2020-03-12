Американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом
12 марта 2020 10:52
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Об этом в четверг артист сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.
«Мы чувствовали себя уставшими, словно у нас простуда и легкая лихорадка. Чтобы поступить правильно, как необходимо в сегодняшнем мире, мы прошли тестирование на коронавирус, и тесты оказались положительными», — указал актер в своем сообщении.
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли. 63-летний артист исполняет в нем роль Тома Паркера — менеджера певца.
Пока не ясно, где и как пара заразилась новым коронавирусом. До недавнего времени чета оставалась в Сиднее, откуда уехала в Голд-Кост лишь в начале этой недели.
В заявлении киностудии Warner Bros., которое цитирует телеканал, указано, что компания «тесно сотрудничает с австралийскими учреждениями здравоохранения, чтобы найти и установить связь со всеми, кто мог контактировать» с Хэнксом.
«Здоровье и безопасность членов нашей компании является нашим главным приоритетом, и мы принимаем меры предосторожности, чтобы защитить всех, кто занят на производстве наших фильмов по всему миру», — указано в сообщении киностудии.
В настоящий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения новым коронавирусом. От вызванного им заболевания умерли три человека, 21 человек выздоровел. Первый случай заражения был зафиксирован в Мельбурне 25 января, сообщает ТАСС
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