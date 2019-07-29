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Новости /  В мире  

Американец раскрыл преступный замысел своего кота

29 июля 2019 09:12
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Американец раскрыл преступный замысел своего кота Кадрами с видеозаписи мужчина поделился в своем Twitter-аккаунте.
Кадрами с видеозаписи мужчина поделился в своем Twitter-аккаунте. 

Житель Америки решил узнать причину своего неспокойного сна и установил камеру ночного видения. Кадрами с видеозаписи мужчина поделился в своем Twitter-аккаунте. На снимках видно, как домашний кот сидит ночью возле хозяина и пристально на него смотрит. На следующих фотографиях питомец лежит на лице хозяина, мешая дышать.

Публикация стала вирусной и собрала более 1,5 млн лайков, 8 тысяч комментариев и сотни тысяч ретвитов. Многие юзеры уверены, что кот пытается покончить со своим хозяином. Многие посоветовали мужчине приобрести книгу под названием «Как понять, что ваш кот хочет вас убить?», передает Радио Маяк.
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