Американец раскрыл преступный замысел своего кота
29 июля 2019 09:12
129
Житель Америки решил узнать причину своего неспокойного сна и установил камеру ночного видения. Кадрами с видеозаписи мужчина поделился в своем Twitter-аккаунте. На снимках видно, как домашний кот сидит ночью возле хозяина и пристально на него смотрит. На следующих фотографиях питомец лежит на лице хозяина, мешая дышать.
Публикация стала вирусной и собрала более 1,5 млн лайков, 8 тысяч комментариев и сотни тысяч ретвитов. Многие юзеры уверены, что кот пытается покончить со своим хозяином. Многие посоветовали мужчине приобрести книгу под названием «Как понять, что ваш кот хочет вас убить?», передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
448
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
327
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
495
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
431
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
343
15 июля 2019 12:52
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева. Спорт в регионе
478
Фоторепортажи
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
385
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
672
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
776
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
682
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
885
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
890
Мероприятия