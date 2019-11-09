American Airlines отложила ввод Boeing 737 MAX в эксплуатацию до марта
9 ноября 2019 11:17
126
Авиакомпания American Airlines отложила введение в эксплуатацию самолётов Boeing 737 MAX до 5 марта 2020 года. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте компании.
Перевозчик поддерживает контакт с американскими авиационными властями и ожидает, что запрет на использование указанных лайнеров будет снят именно 5 марта 2020 года.
Авиакомпания планирует провести демонстрационные полёты лайнера сразу после того, как он будет сертифицирован. В парке American Airlines насчитывается 24 лайнера Boeing 737 MAX. Ещё десять заказаны, пишет Лайф.
Напомним, 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, тогда погибло 157 человек. А 29 октября прошлого года при катастрофе воздушного судна аналогичной модели компании Lion в Индонезии погибло 189 человек. После этих трагедий большинство мировых стран приняли решение о введении запрета на использование лайнеров 737 MAX.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
454
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
595
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
417
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
289
28 октября 2019 09:53
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76. В стране
368
22 октября 2019 21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
515
Фоторепортажи
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
379
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1414
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2017
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1379
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1675
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1851
Мероприятия