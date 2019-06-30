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Новости /  В мире  

Актриса из «Звездных войн» покинула сагу

30 июня 2019 11:58
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Актриса из Звездных войн покинула сагу
Ее персонаж появится последний раз в фильме, который выйдет 18 декабря.

Актриса Дейзи Ридли, которая сыграла роль Рей в фильмах «Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение силы» и «Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи», больше не примет участие в следующих частях франшизы. Об этом сообщает Le Figaro.

Ридли подчеркнула, что ее персонаж появится последний раз в фильме, который выйдет 18 декабря.

В середине декабря этого года в российский прокат выходит девятый эпизод «Звездных войн». Серия получила название «Восхождение Скайуокера». В апреле в Сети появился первый тизер новой части фантастической саги.

7 мая стало известно, что три новых эпизода «Звездных войн» будут выходить каждый второй декабрь начиная с 2022 года. Как будут называться новые фильмы, создатели пока не сообщают, пишут "Известия".

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