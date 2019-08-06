19-летняя тусовщица думала, что у неё аппендицит, но через 10 часов родила дочь
6 августа 2019 21:26
499
Однако там пару ждал сюрприз. Врачи сказали девушке, что должны проверить, не беременна ли она. На что Морган лишь рассмеялась в ответ, уверяя, что уже три года принимает противозачаточные, пишет The Sun. И живота у неё тоже не было видно. Но медики настаивали и в итоге сообщили, что она не просто в положении, а вот-вот родит. Эта новость повергла влюблённых в шок.
"Я не могла поверить, что 9 месяцев носила ребёнка, ничего не подозревая. Я была шокирована, а Том начал плакать. Мы думали о детях, но только после 25. Однако я знала его с 13 лет, и мы любили друг друга. Так что я была рада, что он находился рядом", - рассказала Морган Лант.
Десять часов спустя на свет появилась дочка Тома и Морган. Малышка была абсолютно здорова, а мама и папа, несмотря на шок, — счастливы. Им пришлось ускоренно готовиться к жизни в новом статусе родителей, но это только укрепило их отношения. И в своей девочке они не чают души.
"Малышка была самым большим потрясением в моей жизни, но и самым лучшим", - делится Морган Лант.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
374
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
680
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
448
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
569
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
504
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
403
Фоторепортажи
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
480
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
818
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
818
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
746
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
936
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
949
Мероприятия