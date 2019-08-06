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19-летняя тусовщица думала, что у неё аппендицит, но через 10 часов родила дочь

6 августа 2019 21:26
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Морган Лант из Колчестера, Англия, любила шумные вечеринки, счастливо проводила время со своим парнем и в ближайшее время не собиралась заводить детей.
Девушка гостила дома у своего 19-летнего возлюбленного Тома Керри, где ночью проснулась, почувствовав сильную боль в животе, передает life.ru. Морган приняла обезболивающее, надеясь, что всё пройдёт. Но ей становилось хуже. Напуганная британка решила, что у неё аппендицит, и они с парнем не мешкая отправились в больницу.

Однако там пару ждал сюрприз. Врачи сказали девушке, что должны проверить, не беременна ли она. На что Морган лишь рассмеялась в ответ, уверяя, что уже три года принимает противозачаточные, пишет The Sun. И живота у неё тоже не было видно. Но медики настаивали и в итоге сообщили, что она не просто в положении, а вот-вот родит. Эта новость повергла влюблённых в шок.

"Я не могла поверить, что 9 месяцев носила ребёнка, ничего не подозревая. Я была шокирована, а Том начал плакать. Мы думали о детях, но только после 25. Однако я знала его с 13 лет, и мы любили друг друга. Так что я была рада, что он находился рядом", - рассказала Морган Лант.

Десять часов спустя на свет появилась дочка Тома и Морган. Малышка была абсолютно здорова, а мама и папа, несмотря на шок, — счастливы. Им пришлось ускоренно готовиться к жизни в новом статусе родителей, но это только укрепило их отношения. И в своей девочке они не чают души.

"Малышка была самым большим потрясением в моей жизни, но и самым лучшим", - делится Морган Лант. 
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