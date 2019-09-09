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Новости /  В мире  

iPhone заменит паспорт при покупке алкоголя в России

9 сентября 2019 11:47
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iPhone заменит паспорт при покупке алкоголя в России
Для подтверждения возраста достаточно будет мобильного приложения.

Вице-премьер России Максим Акимов в интервью "Известиям" сообщил, что с 2020 года запустится эксперимент по продаже алкоголя или сигарет без предъявления электронного паспорта.

Для подтверждения возраста достаточно будет мобильного приложения на iOS, Android или операционной системе Аврора.

"Думаю, эксперимент в Москве начнем в первой половине 2020 года. В паспорте будет два компонента: карта с чипом и приложение на мобильном устройстве.
Эксперимент, скорее всего, распространим на услуги, где нет юридически значимых трансакций. Например, при покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение", - говорит Максим Акимов.

Кроме того, новая система позволит запретить продажу алкоголя людям с сильным алкогольным опьянением.

Только пока неизвестно, как именно будет определяться это состояние: «установят считывающие устройства: либо тачскрины для считывания отпечатков, либо с технологией распознавания лиц, что законодательно очень непросто», пишет Коммерсантъ.


Фото pixabay.com
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