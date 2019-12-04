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Новости /  В мире  

Заскучавшая в одиночестве собака сожгла дом в Англии

4 декабря 2019 14:01
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Заскучавшая в одиночестве собака сожгла дом в Англии
Она случайно включила микроволновку.

Необычный случай произошел в городе Станфорд-ле-Хоп в графстве Эссекс. Как сообщается хозяева оставили дома пса породы хаски. Каким-то образом собака умудрилась включить микроволновку.

Самое интересно, возгорание произошло из-за забывчивости пострадавших. Глава семейства просто оставил в печи еду. О пожаре мужчина узнал благодаря мобильному приложению с функцией оповещения. Оно помогло избежать крупного возгорания и жертв. Пес, кстати, также не пострадал, передает Радио Маяк.

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