Восемь россиян остаются под наблюдением врачей в Турции после ДТП
23 сентября 2019 09:10
134
По мнению экспертов, признано целесообразным продолжить их госпитализацию еще на сутки.
Восемь россиян остаются под наблюдением врачей в Турции после ДТП в провинции Анталья, сообщила ТАСС пресс-атташе посольства России Турции Ирина Касимова. По её словам, сотрудники генконсульства посетили пострадавших, побеседовали с лечащими врачами, получили актуальную информацию о состоянии пациентов.
По мнению экспертов, признано целесообразным продолжить их госпитализацию еще на сутки. В зависимости от динамики восстановления решение об их выписке будет принято в ближайшие дни, сказала Касимова.
Напомним, автобус с 22 российскими туристами 21 сентября попал в аварию в районе на юге Турции. В результате ДТП 15 россиян пострадали, семеро из них отказались от госпитализации. Остальные восемь человек были доставлены в ближайшую больницу. Полученные травмы не угрожают их жизни.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
379
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
328
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
544
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
355
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
848
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
399
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1078
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
748
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
990
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1165
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
583
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2447
Мероприятия