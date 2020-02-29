ВОЗ повышает оценку риска коронавируса на глобальном уровне до "очень высокого"
29 февраля 2020 10:16
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Из них 2 835 скончались, свыше 39 тысяч излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
Сейчас специалисты сейчас разрабатывают более 20 вакцин. Первые результаты ожидаются через несколько недель, – заявили в руководстве ВОЗ. В московских аэропортах усилят медицинское наблюдение за пассажирами из Южной Кореи и Ирана. Кроме того, специалисты будут фиксировать места их дальнейшего пребывания и контактные денные.
Также особое внимание уделят пассажирам из Италии, передает Радио Маяк.
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