Я нашел ошибку
Главные новости: 
Сотрудники Красноярской Госавтоинспекции продолжают проводить проверки пассажирского автотранспорта.
Сотрудниками ГИБДД СО ежедневно пресекаются нарушения ПДД со стороны водителей автобусов
Их поддержат Microsoft и IBM.
Ватикан разработал этические принципы для искусственного интеллекта
Кондуктор трамвая, разбившегося в Самаре, рассказала об аварии
Кондуктор трамвая, разбившегося в Самаре, рассказала об аварии
Братья Бородачевы из Самары покоряют Европу!
Братья Бородачевы из Самары покоряют Европу!
Эксперты посоветовали продлять жизнь цветов газировкой За зиму люди устают от роз и важных, статусных букетов.
Эксперты посоветовали продлять жизнь цветов газировкой
Александр Хинштейн вошел в состав правкомиссии по цифровому развитию
В Самарской области эвакуировали санаторий
В Самарской области эвакуировали санаторий
В Самарской области полицейские приняли участие в мастер-классе по оказанию доврачебной помощи гражданам
В Самарской области полицейские приняли участие в мастер-классе по оказанию доврачебной помощи гражданам
сегодня  Суббота, 29 февраля, 14:55
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 29/02:
USD 66.99
1.38
EUR 73.72
2.07
Новости /  В мире  

ВОЗ повышает оценку риска коронавируса на глобальном уровне до "очень высокого"

29 февраля 2020 10:16
121
ВОЗ повышает оценку риска коронавируса на глобальном уровне до
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 79 тысяч.

Из них 2 835 скончались, свыше 39 тысяч излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.

Сейчас специалисты сейчас разрабатывают более 20 вакцин. Первые результаты ожидаются через несколько недель, – заявили в руководстве ВОЗ. В московских аэропортах усилят медицинское наблюдение за пассажирами из Южной Кореи и Ирана. Кроме того, специалисты будут фиксировать места их дальнейшего пребывания и контактные денные.

Также особое внимание уделят пассажирам из Италии, передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Видео
14 февраля 2020  10:40
Норильск наводнили песцы Они берут пищу прямо из рук.
Норильск наводнили песцы
Они берут пищу прямо из рук.
В стране
552
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
935
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2919
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
1292
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
2345
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1795
Весь список

Фоторепортажи
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
388
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
608
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
667
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1378
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1875
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1897
Весь список

Мероприятия
Сотрудниками ГИБДД СО ежедневно пресекаются нарушения ПДД со стороны водителей автобусов
Все на кайт-карнавал в Тольятти «Жигулёвское море — любимому городу»
Стартует новая программа выходных дней проекта «Время Тольятти–2020»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные