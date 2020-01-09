В отсеке шасси лайнера Air France нашли тело десятилетнего мальчика
9 января 2020 13:11
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Полицейские отмечают, что подобное происходит крайне редко.
В отсеке шасси пассажирского самолёта авиакомпании Air France, который прибыл в Париж из Кот-д'Ивуара, обнаружили тело десятилетнего мальчика, сообщает Би-би-си.
Отмечается, что находка была сделана в отсеке, который используется для посадки в самолёт. Перевозчик уже принёс свои соболезнования родным и близким погибшего. Инцидент произошёл 7 января. По словам правоохранителей, мальчик был африканского происхождения.
Полицейские отмечают, что подобное происходит крайне редко, а шансы выжить в такой ситуации сводятся к нулю, пишет Лайф.
Отметим, что похожий случай произошёл летом этого года в лондонском аэропорту Хитроу. Там полиция обнаружила тело 30-летнего мужчины, которое выпало из летящего самолёта авиакомпании Kenya Airways.
В отсеке шасси пассажирского самолёта авиакомпании Air France, который прибыл в Париж из Кот-д'Ивуара, обнаружили тело десятилетнего мальчика, сообщает Би-би-си.
Отмечается, что находка была сделана в отсеке, который используется для посадки в самолёт. Перевозчик уже принёс свои соболезнования родным и близким погибшего. Инцидент произошёл 7 января. По словам правоохранителей, мальчик был африканского происхождения.
Полицейские отмечают, что подобное происходит крайне редко, а шансы выжить в такой ситуации сводятся к нулю, пишет Лайф.
Отметим, что похожий случай произошёл летом этого года в лондонском аэропорту Хитроу. Там полиция обнаружила тело 30-летнего мужчины, которое выпало из летящего самолёта авиакомпании Kenya Airways.
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