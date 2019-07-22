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Новости /  В мире  

В новый состав украинского парламента проходят пять политических сил

22 июля 2019 10:50
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В новый состав украинского парламента проходят пять политических сил
Внеочередные выборы прошли на Украине накануне.

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" на выборах в Верховную раду побеждает во всех областях Украины, кроме Донецкой, Луганской и Львовской, таковы данные Центризбиркома страны после обработки 33% протоколов.

Всего в новый состав украинского парламента по партийным спискам проходят пять политических сил. У Слуги народа Зеленского 42 % голосов. На втором месте "Оппозиционная платформа – За жизнь": Виктора Медведчука – более 12,5%. Далее следуют "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко – 8,5%, "Батькивщина" бывшего премьера Юлии Тимошенко 8 % и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука – почти 6,5%. Внеочередные выборы прошли на Украине накануне. Официальные результаты должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно, передает Радио Маяк.
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