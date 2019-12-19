В США 17-летняя девушка попыталась угнать самолет
19 декабря 2019 12:47
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Несовершеннолетняя жительница Калифорнии пыталась угнать самолет в городе Фресно. 17-летняя нарушительница порядка перелезла через забор с колючей проволокой в международном аэропорту Фресно Йосемити, пробралась к небольшому частному самолету King Air 200 и запустила его двигатель.
Как сообщает 19 декабря Fox News, воздушное судно проехало несколько десятков метров и врезалось в забор.
В ходе расследования оказалось, что самолет был технически неисправен и находился в воздушной гавани на ремонте. Девушке грозит от восьми лет тюремного заключения, она арестована.
В ноябре пилот пассажирского лайнера в амстердамском аэропорту Схипхол случайно нажал на кнопку тревоги, сигнализирующую о попытке угона лайнера. В пресс-службе авиаперевозчика принесли глубокие извинения пассажирам, пишут "Известия".
Фото: Стоп-кадр видео
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