В Британии появились Brexit-часы
2 августа 2019 10:43
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Борис Джонсон установил в резиденции часы, ведущие обратный отсчет до выхода королевства из Евросоюза, сообщает Mirror. На циферблате указано количество дней, часов, минут и секунд до 23:00 31 октября, то есть даты выхода Британии из состава ЕС.
Джонсон вступил в должность британского премьера 24 июля, на этом посту он сменил Терезу Мэй. В свой программной речи он заявил, что готов бросить вызов всем «сомневающимся» и вывести страну из Евросоюза к 31 октября даже без соглашения с Брюсселем об условиях выхода, передает Радио Маяк.
Фото pixabay.com
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