Ученые объяснили причины аномальных жары и холода
28 июля 2019 11:22
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Ученые объяснили причины аномальных жары и холода, которые атакуют территории многих стран. Как отмечают эксперты, все это следствие смены климатических эпох. Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что подобная жара, судя по летописям, наблюдалась в Европе в XVI веке.
В настоящее время волна горячего воздуха проникла в Европу из Африки. В то же время в России наблюдается ультраполярное вторжение с Северного полюса. Перенос воздушных масс в направлении север-юг – часть так называемых меридиональных процессов. Воздушные массы движутся вдоль меридианов Земли – это считается проявлением смены климатических эпох.
Аномальное похолодание придет в Россию с понедельника, 29 июля. В Москве днем будет около 11 градусов тепла. А в Европе не прекращается сильнейшая жара: во многих странах, таких как Германия, Франция, Бельгия и Нидерланды будет плюс 42 градуса, сообщает Радио Маяк.
Фото: pixabay.com
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