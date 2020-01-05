Ученые нашли самый большой "цветок-монстр"
5 января 2020 09:39
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Ученые нашли в индонезийских чащах самую большую раффлезию или, как ее еще называют, «цветок-монстр», сообщает CNN. Раффлезия, которая недавно расцвела, имеет диаметр 122 см и автоматически признана самым большим когда-либо зарегистрированным цветком. Таковы данные Центра природных ресурсов и охраны в Западной Суматре.
Примечательно, что цветок вырос на месте, где в 2017 году обнаружили самую большую на тот момент раффлезию мира. Новый цветок шире предыдущего на 10 см. Растение не имеет корней и листьев и является паразитическим. Оно питается другим живым растением, выпивая его воду и поглощая питательные вещества, передает Радио Маяк.
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