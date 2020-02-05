Трамп просит профинансировать программу пилотируемых полетов на Луну и Марс
5 февраля 2020 09:05
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Президент США Дональд Трамп обратился к конгрессу с просьбой профинансировать американскую программу пилотируемых полетов на Луну и Марс. Он хочет, чтобы первой женщиной на Луне стала американская астронавтка и чтобы США стали первой страной, которая установит свой флаг на Марсе.
Ранее администрация Трампа объявила о задаче по ускорению лунной программы и отправке человека на поверхность Луны в 2024 году, передает Радио Маяк.
До того НАСА планировало сделать это на 4 года позже. Обновленная лунная программа получила название "Артемида" в честь греческой богини Луны и сестры Аполлона, именем которого назвали предыдущую американскую лунную программу, в ходе которой в июле 1969 состоялась первая высадка человека на Луну.
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