Торговая война между США и Китаем может повлиять на российскую экономику
29 июня 2019 10:15
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Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу RT. Он подчеркнул, что Россия – часть мировой экономики.
Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 11 раунд таких консультаций проходил в первой половине мая в американской столице, однако после этого они зашли в тупик.
10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на 200 млрд долларов, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая ввело ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций из США на сумму 60 млрд долларов, передает Радио Маяк.
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