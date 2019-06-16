Скончался известный итальянский режиссёр Франко Дзеффирелли
16 июня 2019 10:04
151
Итальянский режиссёр Франко Дзеффирелли скончался на 97-м году жизни в своем доме в Риме. В последние месяцы он тяжело болел. Франко Дзеффирелли – итальянский художник, режиссср драматического театра, оперы и кино, продюсер, сценарист. В годы Второй мировой войны сражался в рядах Итальянского Движения Сопротивления. Был режиссёром самых известных экранизаций произведений Шекспира – "Укрощение строптивой", "Ромео и Джульетта", "Гамлет", передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
351
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
338
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
311
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
402
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
399
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
349
Фоторепортажи
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
281
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
567
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
587
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
342
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
642
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
563
Мероприятия