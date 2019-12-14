Северный магнитный полюс движется в сторону российского архипелага Новая Земля
14 декабря 2019 10:17
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Это не только может сделать проблематичным любование северным сиянием с побережья Канады, но и приведёт к искажениям в построении маршрутов.
Об этом пишет Daily Mail.
Учёные отмечают, что магнитные поля Земли формируются за счёт сверхнагретого железоникелевого сплава. Исследователи добавляют, что такая скорость сохранится до 2025 года, а потом Северный магнитный полюс замедлится.
Такая гонка уже вынудила учёных в экстренном порядке выпускать обновлённую версию Всемирной магнитной модели. Обычно модель обновляется раз в пять лет, и в последний раз это происходило три с половиной года назад. Однако в прошлом году это пришлось сделать снова, передает Радио Маяк.
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