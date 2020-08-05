Сегодня астероид 2009 PQ1 максимально приблизится к Земле

В следующий раз он пересечет орбиту нашей планеты в 2137 году.
Астероид был открыт в 2009-м, размеры его специалистами оцениваются от 84 до 190 метров. Он относится к группе "Аполлонов" - небесных тел, пересекающих орбиту Земли. Таких открыто более 15 тысяч, все они находятся под наблюдением.
Как пояснил сотрудник Института астрономии РАН (ИНАСАН), расстояние, на которое подойдет астероид к нашей планете, - порядка 4 млн километров. Это в семь раз дальше, чем до Луны, поэтому никакой опасности он для Земли не представляет.
В следующий раз 2009 PQ1 пересечет орбиту планеты в 2137 году, сообщает РИА "Новости".
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