Самым красивым мужчиной в мире признан актер Роберт Паттинсон
5 февраля 2020 11:18
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Самым красивым мужчиной в мире на основе древнегреческого принципа золотого сечения признан актер Роберт Паттинсон. Как передает The Sun, согласно математической формуле, его параметры на 92% близки к «идеалу». На втором месте оказался актер Генри Кавилл. Третье место занял Брэдли Купер. В ТОП-5 также вошли Брэд Питт и Джордж Клуни.
Специалисты составили список с применением новейших компьютерных методов картографирования. Ну а самой красивой женщиной в мире на основе принципа золотого сечения ранее признали супермодель Беллу Хадид, передает Радио Маяк.
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