Россияне увидят транзит Меркурия
10 ноября 2019 12:56
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Имеется в виду прохождение Меркурия по диску Солнца, сообщает Naked Science. Он начнется в 15:35 (Мск), а окончание произойдет в 21:04. При этом россияне смогут увидеть только первый час этого явления, так как заход Солнца в этот день в Москве будет в 16:32.
Больше возможностей в этом плане будет у жителей Приморского края. Такое явление можно наблюдать примерно 13-14 раз за столетие в мае или ноябре. Поскольку Солнце почти в 300 раз превосходит Меркурий по размерам, увидеть планету на диске звезды будет нелегко. Лучше всего для этого использовать телескоп или бинокль со специальным защитным светофильтром, передает Радио Маяк.
Фото pixabay.com
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