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Новости /  В мире  

Режим ЧП введён в Венеции

15 ноября 2019 09:47
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Режим ЧП введён в Венеции
Причина – все то же наводнение.

«Обрушившаяся катастрофа стала ударом в сердце для нашей страны», – написал в Twitter премьер-министр Джузеппе Конте. Он подчеркнул, что власти пока не могут оценить ущерб, нанесённый городу.

Уровень воды в Венеции во вторник поднялся на 187 см выше нормы. Затопило центральную площадь Сан-Марко.

Вода залила крипту находящегося на площади собора Святого Марка, в залах самого собора уровень воды достиг 1 метра, передает Радио Маяк.
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