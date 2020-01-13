Прогулка со страусом обернулась крупным штрафом
13 января 2020 09:15
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В Венеции оштрафовали двух мужчин, которые прогуливались по городу со страусом эму. Об этом сообщает портал Stern. Трио приехало из Словении в составе цирковой труппы. Во время прогулки компания привлекла к себе внимание не только многочисленных прохожих, но и местных полицейских.
Оказалось, что без специального разрешения ходить по городу с огромной птицей нельзя. Артистам выписали штраф в €400. Также полиция проверит, как птица переезжала из одной страны в другую и было ли у нее на это разрешение, Радио Маяк.
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