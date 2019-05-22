Писательница из Омана впервые стала лауреатом Букеровской премии
22 мая 2019 10:07
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Писательница из Омана Джоха Альхартхи стала лауреатом международной Букеровской премии 2019 года. Торжественная церемония награждения прошла в лондонском концертном зале Roundhouse. Альхартхи удостоена премии за роман "Небесные тела", который рассказывает о трех поколениях оманской семьи. Помимо престижной награды писательница получила приз – 50 тысяч фунтов стерлингов.
Джоха Альхартхи, первый романист-женщина из Омана, чья книга – переведена на английский, и первый автор из стран Персидского залива, получивший премию, передает Радио Маяк.
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