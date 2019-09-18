Панда Бин Дуньдунь стала талисманом зимней Олимпиады-2022
18 сентября 2019 13:55
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Оргкомитет зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине выбрал официальный талисман соревнований, им стала панда по имени Бин Дуньдунь.
— Обладая ледяным костюмом, золотым сердцем и любовью ко всем зимним видам спорта, эта панда готова поделиться истинным духом Олимпиады со всем миром, — говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета.
Талисманом Паралимпиады-2022 стал мальчик-фонарик Сюэ Жунжун, который должен осветить путь к Пекину.
Зимняя Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Китайская столица станет первым городом, принявшим и летние, и зимние Олимпийские игры., пишет Лайф.
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