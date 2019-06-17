Открывается парижский авиасалон "Ле-Бурже"
17 июня 2019 09:14
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Международный аэрокосмический салон "Ле-Бурже " открывается в пригороде Парижа. В форуме участвуют 48 стран. Организаторы ожидают, что авиасалон посетят свыше 320 тысяч человек. Шире всех будут представлены, помимо французских компаний, фирмы из США, Германии, Италии, Великобритании и Бельгии. На летном поле в Ле-Бурже уже выстроились более 140 новых самолетов и вертолетов всех классов.
В этом году в российской экспозиции будет представлена только гражданская техника. Объединенная авиастроительная корпорация поднимет в небо над Ле-Бурже самолет-амфибию Бе-200. В лётной программе прошлого парижского авиасалона российские самолеты не участвовали, передает Радио Маяк.
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