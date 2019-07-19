На побережье Сицилии усилилась активность вулкана Этна
19 июля 2019 10:31
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На восточном побережье Сицилии усилилась активность вулкана Этна. Как сообщили специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии, речь идет об извержении из так называемого "нового кратера".
Минувшей ночью тепловые камеры зафиксировали образование фонтанов раскаленной лавы, взрывы, выбросы пепла и даже небольшой лавовый поток. Эти явления сопровождаются колебаниями земной поверхности малой и средней силы. Вулканологи из сицилийского центра оценивают ситуацию как относительно спокойную.
По мнению экспертов, нынешнее извержение пока не представляет угрозы ни для людей, ни для материальных объектов. Не должно оно сказаться и на работе международного аэропорта Катании, работу которого зачастую приходится прекращать из-за мощных выбросов пепла, передает Радио Маяк.
Фото: pixabay.com
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