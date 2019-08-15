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Microsoft признал, что прослушивает запросы и разговоры пользователей

15 августа 2019 12:55
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Microsoft признал, что прослушивает запросы и разговоры пользователей
Компания изменила политику конфиденциальности продуктов.

Microsoft обновила политику конфиденциальности, изменив права работников компании на прослушку. В новой версии политики указано, что сотрудники и подрядчики компании могут изучать голосовые сообщения пользователей помощника Cortana и переводчика Skype Translator.
Уточняется, что личные данные пользователей могут обрабатываться как автоматически, так и с помощью людей. На странице Skype Translator сказано, что такие меры применяются, для улучшения продукта. В документах Cortana также появились обновления политики конфиденциальности.
«В свете последних событий мы решили, что нам следует подчеркнуть, что иногда люди прослушивают этот контент», – заявили в Microsoft.
Google и Apple недавно признавались, что прослушивают голосовые запросы к помощнику Google Assistant и Siri. 7 августа выяснилось, что Microsoft тоже использует подрядчиков, чтобы прослушивать часть звонков пользователей Skype, пишет TJournal.

Ранее сообщалось, что Facebook сознался в прослушке голосовых сообщений. Живые люди могли прослушивать голосовые сообщения пользователей, в том числе интимного характера, пишет "ФедералПресс".

Фото: pixabay.com

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