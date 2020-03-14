Интерпол предупредил о финансовом мошенничестве вокруг коронавируса
14 марта 2020 09:35
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Поскольку хирургические маски и другие предметы медицинского назначения, пользующиеся большим спросом, трудно найти в магазинах из-за пандемии, в сети появляются поддельные магазины, уверяющие, что торгуют этими предметами.
Также мошенники притворяются медиками, звонят людям и сообщают, что якобы оказывают помощь их близким. В этом случае преступники вымогают деньги на лечение человека. Наконец, мошенники рассылают электронные письма от лица национальных или международных органов здравоохранения, в которых выманивают у получателей личные платежные данные или побуждают открыть вредоносное вложение, передает Радио Маяк.
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