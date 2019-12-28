Я нашел ошибку
Главные новости: 
Жителей Самарской области предупреждают о гололеде
Жителей Самарской области предупреждают о гололеде
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать парфюмерию и косметику
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать парфюмерию и косметику
Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью
Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью
На Последней миле стадиона Самара Арена сегодня откроется Самарская Олимпийская Деревня
На «Последней миле» стадиона «Самара Арена» сегодня откроется Самарская Олимпийская Деревня
Всего в список вошли 19 политиков, 22 бизнесмена и 9 человек из сферы культуры, науки, шоу-бизнеса и спорта.
Британская газета включила Путина в число знаковых фигур десятилетия
Он назвал действия оппонентов Батуриной
Представитель Батуриной прокомментировал объявление ее в розыск
Крестить детей теперь также можно под именами святых других православных церквей.
РПЦ изменила правила крещения детей
Ранее, 27 декабря «Коммерсантъ» и ТАСС сообщили, что Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение в отношении сестер Хачатурян.
С младшей из сестер Хачатурян сняли электронный браслет
сегодня  Суббота, 28 декабря, 11:14
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -6 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/12:
USD 62.03
0.26
EUR 69.03
0.53
Новости /  В мире  

Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью

28 декабря 2019 10:36
56
Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью
За проголосовали 79 стран, против 60, воздержались 33.

Согласно документу, Генассамблея постановляет учредить специальный межправительственный комитет экспертов, представляющий все регионы, для разработки международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

Ранее США выразили обеспокоенность в связи с возможностью принятия этой резолюции. Как сообщил МИД РФ, резолюция фактически закрепляет цифровой суверенитет государств над своим информационным пространством и открывает новую страницу в истории глобального противодействия киберкриминалу, передает Радио Маяк.

В практическом плане под эгидой Генассамблеи ООН создается переговорная площадка для разработки универсальной конвенции по борьбе с киберпреступностью, отметили в ведомстве.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Видео
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
591
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
708
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
410
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
1221
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
880
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
814
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
484
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
860
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
876
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1132
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2251
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2765
Весь список

Мероприятия
Сегодня в Чапаевске состоялся матч-открытие областного этапа всероссийских соревнований по хоккею «Золотая шайба»
Бекхэм может забрать у «Зенита» Дриусси
Лыжников приглашают принять участие в марафоне «Сокольи горы»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные