Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью
28 декабря 2019 10:36
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Согласно документу, Генассамблея постановляет учредить специальный межправительственный комитет экспертов, представляющий все регионы, для разработки международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.
Ранее США выразили обеспокоенность в связи с возможностью принятия этой резолюции. Как сообщил МИД РФ, резолюция фактически закрепляет цифровой суверенитет государств над своим информационным пространством и открывает новую страницу в истории глобального противодействия киберкриминалу, передает Радио Маяк.
В практическом плане под эгидой Генассамблеи ООН создается переговорная площадка для разработки универсальной конвенции по борьбе с киберпреступностью, отметили в ведомстве.
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