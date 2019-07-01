Европейские игры в Минске объявлены закрытыми
1 июля 2019 09:32
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Европейские игры в Минске объявлены закрытыми, огонь погашен. Церемония прошла на национальном стадионе "Динамо". На ней присутствовали лидеры Белоруссии, России, Таджикистана и Армении.
Ранее Владимир Путин встретился с членами российской сборной и высоко оценил результаты выступления наших спортсменов. Россияне победили в общекомандном зачете, завоевав 109 медалей: 44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые.
Игры в Минске стали для российских легкоатлетов первыми международными соревнованиями после почти четырёхлетнего перерыва, где они могли выступить под флагом своей страны. Всероссийская федерация до сих пор не восстановлена в правах, однако на Европейских играх международные спортивные чиновники разрешили российским легкоатлетам на время забыть их неполноценный нейтральный статус, передает Радио Маяк.
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