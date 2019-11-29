Экс-премьер-министр Японии Накасонэ умер в возрасте 101 года
29 ноября 2019 13:22
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Бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасонэ умер в возрасте 101-го года, передаёт японское общественное телевидение.
Накасонэ называют патриархом японской политики. Он возглавлял правительство страны с 1982 по 1987 годы, был депутатом нижней палаты парламента страны на протяжении более 50 лет.
Возглавлял список долгожителей среди действующих или бывших глав государств. Теперь этот неофициальный титул перешел к бывшему премьеру Республики Корея – столетнему Хён Сын Джону, занимавшему пост главы кабмина с 1992 по 1993 годы, передает Радио Маяк.
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