Дожди "остановили" работу аэропорта Дубая
12 января 2020 09:58
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Отсрочки и отмены рейсов из Дубая и в Дубай продолжатся до вечера воскресенья из-за непрекращающихся сильных дождей в стране. Об этом предупредило управление аэропортов Дубая. В субботу десятки рейсов были отменены или задержаны из-за шедшего целый день ливня, который превратил летные поля воздушной гавани в озеро.
Власти заверили, что сделают все возможное для возвращения работы аэропортов эмирата в привычный график в ближайшее время. Пассажирам посоветовали держать связь с авиакомпаниями на предмет возможного изменения расписания рейсов, выезжать в аэропорт заблаговременно с учетом заторов на дорогах из-за непогоды и по возможности пользоваться метро вместо автомобилей, передает Радио Маяк.
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