Детей из России в турецком отеле облили горящим маслом
20 сентября 2019 09:16
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Несколько человек, в том числе двое детей из России, пострадали в турецком отеле в Аланье, где повар вылил на гостей горящее масло. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел во время ужина. Повар решил устроить шоу, однако допустил ошибку, и горящее масло полилось на людей. Пострадали 8 человек, среди них двое детей 3,5 и 10 лет из Екатеринбурга. По словам отца мальчиков, у одного ребенка ожоги 27% тела, у второго- 16%. Мальчики находятся в больнице, передает Радио Маяк.
Отель признал вину за случившееся и оплачивает лечение. Помимо этого, руководство гостиницы выделило деньги на дальнейшее лечение детей на родине. По данным посольства России, в этом году на курортах Турции погибли 88 россиян, а в 40 случаях пришлось прибегнуть к медицинской эвакуации.
Фото pixabay.com
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