Число зараженных коронавирусом в КНР превысило 70,5 тысяч человек
17 февраля 2020 09:40
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Об этом сегодня сообщили в государственном комитете по здравоохранению КНР.
В эпицентре распространения нового типа коронавируса – китайской провинции Хубэй за минувшие сутки зарегистрировано 100 случаев летального исхода от пневмони и почти 2 тысячи новых случаев заражения. Об этом сообщили местные медицинские власти. Число зараженных новым коронавирусом в провинции Хубэй в центральной части Китая за весь период превысило 58100 человек, из них умерли 1696, выздоровели более 6600 жителей. По обновленным данным, официальный уровень смертности в провинции приближается к 3 процентам.
И как сообщил главврач специализированной больницы для лечения инфицированных пневмонией в Ухане, вспышка нового коронавируса в КНР уже достигла пика, число новых случаев заражения постепенно идет на спад, и в будущем следует ожидать улучшения ситуации, передает Радио Маяк.
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