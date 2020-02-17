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Новости /  В мире  

Число зараженных коронавирусом в КНР превысило 70,5 тысяч человек

17 февраля 2020 09:40
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Число зараженных коронавирусом в КНР превысило 70,5 тысяч человек
Из них 1 770 скончались, почти 11 тысяч излечились и выписаны из больниц.

Об этом сегодня сообщили в государственном комитете по здравоохранению КНР.

В эпицентре распространения нового типа коронавируса – китайской провинции Хубэй за минувшие сутки зарегистрировано 100 случаев летального исхода от пневмони и почти 2 тысячи новых случаев заражения. Об этом сообщили местные медицинские власти. Число зараженных новым коронавирусом в провинции Хубэй в центральной части Китая за весь период превысило 58100 человек, из них умерли 1696, выздоровели более 6600 жителей. По обновленным данным, официальный уровень смертности в провинции приближается к 3 процентам.

И как сообщил главврач специализированной больницы для лечения инфицированных пневмонией в Ухане, вспышка нового коронавируса в КНР уже достигла пика, число новых случаев заражения постепенно идет на спад, и в будущем следует ожидать улучшения ситуации, передает Радио Маяк.
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