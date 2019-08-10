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Новости /  В мире  

Более миллиона человек эвакуировали на востоке Китая

10 августа 2019 11:12
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Более миллиона человек эвакуировали на востоке Китая
В ночь на субботу тайфун обрушился на побережье.

Более миллиона человек эвакуировали на востоке Китая из потенциально опасных районов на востоке государства из-за тайфуна "Лекима". В ночь на субботу он обрушился на побережье провинции Чжэцзян около города Вэньлин. Тайфун принесет с собой сильные ливни и шквалистый ветер в восточные провинции страны. Скорость ветра в пределах тайфуна составляла около 50 м в секунду.

В настоящее время тропический циклон постепенно теряет свою силу. Однако в провинции Чжэцзян из-за него полностью приостановили все паромное сообщение и отменили несколько сотен авиарейсов. Также стихия угрожает Шанхаю, где из-за ливней местные власти провели масштабную эвакуацию из прибрежных районов, передает Радио Маяк.
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