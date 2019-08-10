Более миллиона человек эвакуировали на востоке Китая
10 августа 2019 11:12
144
Более миллиона человек эвакуировали на востоке Китая из потенциально опасных районов на востоке государства из-за тайфуна "Лекима". В ночь на субботу он обрушился на побережье провинции Чжэцзян около города Вэньлин. Тайфун принесет с собой сильные ливни и шквалистый ветер в восточные провинции страны. Скорость ветра в пределах тайфуна составляла около 50 м в секунду.
В настоящее время тропический циклон постепенно теряет свою силу. Однако в провинции Чжэцзян из-за него полностью приостановили все паромное сообщение и отменили несколько сотен авиарейсов. Также стихия угрожает Шанхаю, где из-за ливней местные власти провели масштабную эвакуацию из прибрежных районов, передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
406
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
814
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
495
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
617
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
530
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
438
Фоторепортажи
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
286
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
513
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
856
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
849
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
775
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
958
Мероприятия