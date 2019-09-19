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Бермуды остались без электричества

19 сентября 2019 09:05
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Бермуды остались без электричества
 Причина – приближающийся к островам ураган.

Почти 25 тысяч проживающих на Бермудах людей остались без электричества. Причина – приближающийся к островам ураган "Умберто". При этом численность населения – около 65 тысяч человек.

Как сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США, к настоящему времени "Умберто" достиг третьей из пяти по шкале Саффира – Симпсона категории, сейчас он находится в 160 км к северо-западу от побережья островов, передает ТАСС. Максимальная скорость ветра в пределах урагана, движущегося в северо-восточном направлении, достигает 54 м/сек.
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