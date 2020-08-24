Австрия высылает российского дипломата

По их мнению, действия россиянина противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях.
МИД Австрии сообщил, что из страны высылают российского дипломата. По их мнению, действия россиянина противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях. Официальный представитель ведомства республики Клаудиа Тюрчер подтвердила данное заявление, пишет ТАСС
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«Я могу подтвердить, что будет выслан российский дипломат. Его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях», – сказала она.
«ФедералПресс
» напоминает, что ранее посла Греции выслали из России в качестве зеркальной меры. До этого из Афин высылали двух российских дипломатов, а еще для двух закрыли въезд в Грецию.
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